وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد الميناء الكبير في الغردقة.. غدا

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا، في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بحضور محافظ البحر الأحمر ووفد كبير من كبار الإعلاميين من اتحاد الإذاعات الإسلامية من ثلاث عشرة دولة.

أكاديمية الأوقاف أصبحت تحتل الريادة في مجال التدريب والتثقيف

في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، عُقدت المحاضرة الثانية في اليوم الرابع لدورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية للدكتور عبد الله مبروك النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: "قواعد الفقه الكلية"، وترجم المحاضرة كل من: الشيخ نور الدين قناوي إلى اللغة الإنجليزية، والشيخ محمد الديباوي إلى اللغة الفرنسية، وقدم لها الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

وفي محاضرته أكد أ.د عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن وزارة الأوقاف المصرية تقدم الجديد كل يوم للدعوة وللوطن، مبينًا أن أكاديمية الأوقاف الدولية أصبحت تحتل الريادة في مجال التدريب والتثقيف داخليا وخارجيا، وأن مصر أصبحت وجهة مشرفة للخطاب الديني المستنير.

وأوضح أنه على الإعلامي أن يكون ملمًا بقواعد الفقه الكلية وعلى دراية بها، والتي منها قواعد لتنظيم السلوك الإنساني، فينتقي العبارة، ويتحرى الصدق والحقيقة بالأسلوب الأمثل الذي يجذب الآخر.

مؤكدًا أن الإسلام هو الدين الخاتم، وأنه صالحٌ لكل زمان ومكان، وأنه باقٍ إلى يوم القيامة، ومهمة العلماء والدعاة أن ينظروا في واقع الحياة والسنن الكونية المتجددة، وأن يبينوا حكم الله (عز وجل).