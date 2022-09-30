صراخ وعويل من والدة صيدلي حلوان: رموك غدر من البلكونة يا ولاء..فيديو

سادت حالة من الذهول والصدمة بين أسرة صيدلي حلوان ولاء زايد عقب تشييع جثمانه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في قرية منشأة سلطان بمركز منوف في محافظة المنوفية.

وبدموعها قالت الام امال " انا عاوزة القصاص مش عاوزة الا حق ابني الشهيد اللي رموه من البلكونة " ، موضحة أنها تريد حق نجلها الصيدلي ولاء زايد.

وطالبت الام بإعدام المتهمين من زوجه نجلها ووالدها واشقاءها الاثنين حيث اتهمتهم بقتل نجلها الصيدلي ولاء زايد.

وأشارت الام قائلة " انا خدت يونس الحمد لله وهيعيش وسطنا وسط عماته ونفسيته هتبقي احسن أن شاء الله وهنربيه كويس، مؤكدة أنها شاهد علي الواقعة وشاهد كل شي حدث في تلك الليلة.

وتابعت الام " يونس قال انكل عصام شد بابا من هدومه ورماه من البلكونه، وماما طلبت اكل واكلنا كلنا ما عدا انكل عصام وبعد كده نزلنا روحنا عند تيته".

واضافت أن نجلها استغاث بها عبر الواتس اب " الحقيني يا ماما جايبين ليا بلطجية، مؤكدة أنها تلقت اخر مكالمة منه يوم وفاته قبل ساعة من مقتله وبعد ذلك ارسل إليها عبر الواتس اب " عندي بلطجية في البيت يا ماما".

واكدت والدة صيدلي حلوان ولاء زايد ، أنها أرسلت له البواب لأنها بعيده عنه ولكنه فوجئت بعد ذلك بخبر سقوطه من الطابق الخامس.

وكان الصيدلي ولاء زايد قد لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بأحد الابراج السكنية بحلوان في محافظة المنوفية وتحفظت النيابة علي ٧ متهمين منهم زوجته الأولي ووالدها واشقاءها واصدقاءهم.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/930543078336253/