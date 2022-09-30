توابل وجيلاتين .. طبيب يحذر من كوارث باللانشون المباع في الأسواق

تعد من أخطر السندوتشات التي يمكن أن تقدمها الأم لأطفالها في المدرسة هي اللانشون والبيف وأكد الدكتورمحمد عبد الواحد أخصائي التغذية العلاجية عبر صفحته على الفيس بوك قائلا :"أن اللانشون والبيف اللي المفروض مكتوب عليها لحم بقري خالص حلال.. مفيهاش ريحة اللحمة اصلا.. دي سقط حيوانات مدبوحه مفروم مع بهارات وتوابل وجيلاتين وعضم فراخ ده غير الفاسد بيرجع للشركه بيتعمل ليه اعادة تصنيع" ..

اللانشون

ووفقا لموقع delish إليك بعض العلامات الصادمة عن فساد اللانشون قبل شرائه وطريقة تحضيره في المنزل

تعد من علامات فساد اللانشون تحوله إلى اللون الرمادي الباهت أو بني أو أصفر أو إذا كانت رائحة لحم اللانشون كريهة بأي شكل من الأشكال وأخيرًا ، إذا كان هناك غشاء لزج على اللحم إليك طريقة عمل اللانشون للشيف أميرة شنب

طريقة عمل اللانشون

طريقة عمل اللانشون أميرة شنب



-نصف كيلو لحمة مفرومة

- 2 بيضة

-2 ملعقة كبيرة بقسماط

-ملعقة كبيرة بابريكا

-ملعقة صغيرة كمون

- ملح وفلفل أسود مجروش

- ثوم مفروم

- ماء مغلي

-ورق لورا

-زيتون مخلي

-فلفل الوان

- عيش



طريقة عمل اللانشون



طريقة عمل اللانشون أميرة شنب .. طريقة التحضير



1-تخلط اللحمة مع كل من البيض والثوم والكمون والبابريكا وملح والفلفل الأسود ويضاف البقسماط ويرفع الخليط على ورق بلاستيك ثم يوضع به الزيتون حسب الرغبة ويمكن لف الخليط على شكل الرول ويغلق بالفويل بإحكام



2- فى ماء مغلى على النار مع ورق اللورا يتم وضع الرول والفلفل الأسود والكمون والثوم والملح



3- ترك الخليط على النارحوالى 3 إلى 4 ساعات حتى ينضج ثم يوضع فى الثلاجة حتى يبرد تماما ثم يقطع شرائح