بالأدعية..دنيا سمير غانم تستعيد ذكريات والديها في أحدث ظهور

استعادت النجمة دنيا سمير غانم ذكريات والدهيها الراحلين، ونشرت دنيا صورة لهما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم:"اللهم انك تعلم قدر احتياجي و اشتياقي لهم، يا رب ارحمهم برحمتك و اسعدهم و صبرنا علي فراقهم و ارزقني بركة دعاهم ورضاهم عني سمير غانم دلال عبد العزيز ".

وشاركت دنيا سمير غانم مؤخرا في فيلم تسليم أهالي والتي حققت خلاله إيرادات مميزة .



تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.