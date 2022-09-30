سبب مؤثر.. بدرية طلبة تبكي أثناء تكريمها في ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي

بكت الفنانة بدرية طلبة أثناء تكريمها في حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في نسخته الـ ١٢، إلى جانب عدد من الفنانين وهم ياسر مجاهد، المخرج صبحى يوسف، الكاتب ماهر شريف.

أقيم حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي مساء الخميس، علي مسرح قصر ثقافة الانفوشى بالإسكندرية، وخلال تكريمها انهمرت دموع الفنانة بدرية طلبة بشدة.

وقالت بدرية طلبة، إنها افتقدت بشدة الفنان سمير غانم الذى تحمل هذه الدورة اسمه، وأهدت التكريم للفنان سعيد صالح وقالت ذلك أقل رد على من قلل من فنه.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بفستان أسود اللون حدادا على الفنان هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان، وبدأ الحدث بالوقوف دقيقة حداد تكريما له.

وانطلقت مساء الجمعة الماضي، مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، في دورته الثانية عشرة، التي أطلق عليها دورة سمير غانم، وذلك بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

وشهد المهرجان مشاركة مجموعة من العروض المسرحية من دول عربية وأجنبية منها إلى جانب مصر، تونس والكويت وليبيا والعراق والجزائر ورومانيا وقطر والسعودية وإسبانيا وعمان، وكوسوفو.