أخبار العالم| الغرب يشتعل بعد إعلان بوتين الاعتراف باستقلال مناطق في أوكرانيا وارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

عكس التوقعات .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى مستوى كبير رغم الارتفاع غير المسبوق الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي وذلك وسط استمرار مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والتي فاقمتها سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في العالم لكبح مستويات التضخم المرتفعة.

قرار جديد من روسيا بشأن تحويل الأموال للخارج

أعلن البنك المركزي في روسيا أمس الخميس، تمديد قيود تحويل الأموال إلى الخارج حتى 31 شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن الروس يمكنهم تحويل ما يصل إلى مليون دولار لحساباتهم الأجنبية شهريا وما لا يزيد عن 10 آلاف دولار عبر أنظمة تحويل الأموال.

بسبب إعصار إبان .. أسعار النفط تواصل الصعود

ارتفعت أسعار خام النفط الأمريكي إلى 81 دولار للبرميل الواحد في ختام تعاملات أمس الخميس، وذلك بينما يواصل إعصار إبان في ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية الأمر الذي أدى إلى توقف. مرافق إنتاج النفط في خليج المكسيك.

توقعات برفع جديد للفائدة .. نزيف بورصة أمريكا يصل ذروته لأول مرة منذ 2020

شهد أسهم البورصة الأمريكية تراجعًا حادًا في تعاملات أمس الخميس، بعد أن وصلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر عام 2020، وذلك وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

إعصار إيان .. ارتفاع عدد القتلى ورسالة عاجلة من بايدن

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية مساء أمس الخميس، أن عدد قتلى إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب الولاية أمس الخميس، ارتفع إلى 14 شخص مشيرةً إلى أن إعصار أيان خلف خسائر مادية شديدة في المناطق التي ضربها في الولاية، أهمها قطع الكهرباء عن ملاين سكان فلوريدا.

رسميًا .. بوتين يوقع مرسومًا للاعتراف باستقلال خيرسون وزابوريجيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الخميس، مراسيم تعترف بمناطق خيرسون وزابوريجيا كأقاليم مستقلة.

مخاوف كبيرة.. خط أنابيب الغاز الروسي الرئيسي في البحر الأسود مهدد

زعمت وسائل إعلام أمريكية، أنه إذا تضرر خط أنابيب الغاز الطبيعي “ترك ستريم”، فلن يتمكن مشغله من تحمل أضرار الإصلاحات لأن الحكومة الهولندية ألغت ترخيصا رئيسيا بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

الغرب يشتعل بعد إعلان بوتين الاعتراف باستقلال مناطق في أوكرانيا

أثار توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بإعلان خيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا منطقتين مستقلتين، موجة تنديد وغضب في الغرب خاصة وأن الخطوة تمهد الطريق أمام ضمهما رسميًا إلى روسيا.

بايدن يعلق على إعلان بوتين الاعتراف باستقلال مناطق في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدًا باستفتاءات ضم الأراضي الأوكرانية إلى روسيا قائلاً خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ: "أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد.. الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة. هذه الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة، مهزلة مطلقة. النتائج تولت موسكو فبركتها".

روسيا ترد على تصريحات جوتيريش بشأن الاستفتاءات

قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لايمكنه الإدلاء ببيانات نيابة عن باقي الأعضاء وذلك تعليقا على تصريحات بشأن الاستفتاءات على ضم مناطق في أوكرانيا للأراضي الروسية