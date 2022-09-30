عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات برفع جديد للفائدة .. نزيف بورصة أمريكا يصل ذروته لأول مرة منذ 2020

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد أسهم البورصة الأمريكية تراجعًا حادًا في تعاملات أمس الخميس، بعد أن وصلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر عام 2020، وذلك وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 2.1% ليغلق عند 3,640.47 نقطة، بعدما كانت خسائره قد وصلت إلى نحو 3% في وقت سابق من الجلسة، فيما انخفض مؤشر "ناسداك 100" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 2.9% ليغلق عند 10,737.51 نقطة، بعدما لامست خسائره 4% خلال الجلسة.

وضغطت أسهم "أبل" على مؤشر "ناساك 100"، بعدما هوت بنسبة 6.1% في أعقاب تخفيض نادر لتصنيفها من قبل "بنك أوف أمريكا"، والذي حذّر من ضعف طلب المستهلكين على أجهزتها الشهيرة.

زيادة رابعة

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق أن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون أن يرتفع معدل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و 4.6% خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​التقديرات في التوقعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها أمس وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحًا على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من انتخابات التجديد النصفي.

الكساد وفقدان الرخاء.. توقعات بوصول التضخم في ألمانيا إلى 8.8% العام المقبل

التضخم يجبر المغرب على رفع سعر الفائدة.. ما باقي الأسباب

وكشفت التوقعات عن أن معدل الفائدة قد ينخفض إلى 3.9% في 2024 و 2.9% في 2025، فيما أظهرت مسار معدل أكثر حدة مما أعلنه المسؤولون في يونيو، تؤكد عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم على الرغم من المخاطرة بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

وجدد رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، التأكيد على أن المستثمرين باتوا يدركون الآن أنهم أمام زيادات إضافية لا مفرّ منها على أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

اضطرابات أوروبا

وأشارت الوكالة إلى أن عائدات السندات البريطانية ارتفعت بعدما فشلت رئيسة الوزراء ليز ترَاس في طمأنة المستثمرين، من خلال دفاعها عن التخفيضات الضريبية غير الممولة، والتي كانت قد تسببت في انهيار الأسواق نهاية الأسبوع الماضي. وفي ألمانيا، تجاوز معدل التضخم 10%، فيما وافقت برلين على على وضع سقف لأسعار الطاقة، وهو ما يمكن أن ينعكس زيادة في الضغوط التضخمية.
 

ستاندرد آند بورز عائدات السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة البورصة الامريكية أمريكا البورصة الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

28 مليون جنيه زيادة.. تعرف على راتب محمد صلاح بعد قرار الحكومة البريطانية

موضوعات متعلقة

الكساد وفقدان الرخاء.. توقعات بوصول التضخم في ألمانيا إلى 8.8% العام المقبل

التضخم يجبر المغرب على رفع سعر الفائدة.. ما باقي الأسباب

بايدن: قانون خفض التضخم يمنع رفع أسعار الأدوية

لمواجهة التضخم.. بنك المغرب يرفع سعر الفائدة إلى 2 %

الاحتياطي الفيدرالي يعلن بلوغ التضخم ذروته في أمريكا

تراجع النمو وارتفاع التضخم.. الكشف عن توقعات مخيفة للاقتصاد العالمي

ترشيحاتنا

بالأدعية..دنيا سمير غانم تستعيد ذكريات والديها في أحدث ظهور

بسبب إعصار إبان .. أسعار النفط تواصل الصعود

دعم وجبر خواطر .. السيسي لـ ذوي الهمم: أنا بحبكم..فيديو

قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة.. أجره وأي السور مستحبة؟

نادية الجندي: عادي لو اتجوزت حد أصغر مني والشائعات حولي كثيرة

نخسر كل الكوادر الأهلاوية... عدلي القيعي يكشف كواليس توليه رئاسة شركة الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

نجوم ونجمات الفن يحتفلون بعرض مسلسلاتهم على منصة شاهد.. صور

توابل وجيلاتين .. طبيب يحذر من كوارث باللانشون المباع في الأسواق

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ