عكس التوقعات .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى مستوى كبير رغم الارتفاع غير المسبوق الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي وذلك وسط استمرار مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والتي فاقمتها سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في العالم لكبح مستويات التضخم المرتفعة.

وبحلول فجر اليوم الجمعة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.14% إلى 1,670.65 دولار للأوقية، وذلك بعد أن شهد هبوطًا غير مسبوق يوم الخميس وقبله الأربعاء هو الأدنى خلال 30 شهرا، حيث هبط في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1626.79 دولار للأوقية، بعد تسجيل أدنى مستوى منذ أبريل 2020 عند 1613.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

نزيف بورصة أمريكا يصل ذروته

وتزامن مع تراجع أسعار الذهب تراجع حاد في أسهم البورصة الأمريكية في تعاملات أمس الخميس، بعد أن وصلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر عام 2020، وذلك وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 2.1% ليغلق عند 3,640.47 نقطة، بعدما كانت خسائره قد وصلت إلى نحو 3% في وقت سابق من الجلسة، فيما انخفض مؤشر "ناسداك 100" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 2.9% ليغلق عند 10,737.51 نقطة، بعدما لامست خسائره 4% خلال الجلسة.

وضغطت أسهم "أبل" على مؤشر "ناساك 100"، بعدما هوت بنسبة 6.1% في أعقاب تخفيض نادر لتصنيفها من قبل "بنك أوف أمريكا"، والذي حذّر من ضعف طلب المستهلكين على أجهزتها الشهيرة.

زيادة رابعة

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق أن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون أن يرتفع معدل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و 4.6% خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​التقديرات في التوقعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها أمس وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحًا على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من انتخابات التجديد النصفي.

أسعار النفط تواصل الصعود

ارتفعت أسعار خام النفط الأمريكي إلى 81 دولار للبرميل الواحد في ختام تعاملات أمس الخميس، وذلك بينما يواصل إعصار إبان في ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية الأمر الذي أدى إلى توقف. مرافق إنتاج النفط في خليج المكسيك.

وبحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، فقد تراجع مخاوف اضطرابات مستويات الإنتاج في خليج المكسيك بفعل إعصار إيان فيما تسيطر مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي على ثقة المستثمرين، وهو ما هبط بأسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.93% إلى 88.49 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أن 190.4 ألف برميل يوميًا من النفط أي بما يعادل 11% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الخليج الأمريكي، قد توقف بسبب إغلاق 9 شركات لمرافقها قبل وصول إعصار إيان الذي وصل لولاية فلوريدا مساء الأربعاء وتمتد تأثيراته حتى يوم الخميس.