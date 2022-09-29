عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

محمد العريان
محمد العريان

توقع الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، إن الولايات المتحدة مهددة بمواجهة "ألم" اقتصادي كبير بسبب أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي فقد مصداقيته في محاولاته لكبح التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن العريان قوله إن الاحتياطي الفيدرالي فشل في كبح التضخم بالفعل خلال العام الجاري، وهذا الأمر يعكس أن الأسواق لم تعد واثقة من مسألة إمكانية تفادي ركود الاقتصاد الأمريكي في ظل تشديد السياسة النقدية.

وأضاف العريان: " الأسواق ترى بنكاً مركزيًا يتوقع أن يتسبب في المزيد من الأضرار في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق مستهدفه للتضخم. وجيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أن هناك المزيد من الألم في المستقبل مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث ركود اقتصادي، ويبدو أن الأسواق تتفق مع تلك التوقعات إذ انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة".

سيناريو السبعينيات يتكرر

وبعد أيام من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع  أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، حذر العريان من أزمة اقتصادية كبيرة سوف يشهدها العالم قريبا، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم سواء على صعيد الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، واصفًا المشهد الاقتصادي الراهن الدولي بأنه يعيد للذاكرة أزمة السبعينات الاقتصادية، الذي شهد ركودًا تضخميًا مرتفعًا وزيادة في معدلات البطالة وركود في نمو الوظائف.

ونقلت شبكة "ياهو نيوز" عن العريان قوله إن محاولات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم ليست كافية، مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة المستمر سوف يعرقل عمليات التنمية ويقلص عدد الوظائف وهو ما يعني زيادة مستمرة في أسعار السلع والمنتجات وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الناتج المحلي، وأخيرًا تضخم كبير مصحوب بركود اقتصادي أكبر.

منظمة التجارة العالمية : مقبلون على حالة ركود وأزمات متعددة

رفع جماعي لـ أسعار الفائدة | البنك الدولي يحذر من احتمالية ركود عالمي

صدمة اقتصادية تنتظر بريطانيا

في سياق متصل، أكد العريان أنه وبعد انتهاء فترة الحداد على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، سيعاود البريطانيون التركيز على الاقتصاد في بلادهم وخطة رئيسة الوزراء ليز تراس التي قال عنها العريان إنها ليست مضمونة النجاح بسبب 4 مخاطر اقتصادية ومالية.

ووفقًا للعريان، فإنه في ظل تصاعد حدة أزمة أسعار المستهلك، تحركت ليز تراس بسرعة منذ أسبوعين وأعلنت عن عزمها حماية الأسر من الزيادة الحادة المنتظرة في فواتير الطاقةـ، فيما ستحصل الشركات البريطانية على دعم لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، رغم أنه لم يتم وضع الهيكل المحدد لهذه الخطة.

كما ستقدم الحكومة دعما ماليًا إضافيًا من خلال إلغاء الزيادة في ضريبة الشركات التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وربما تتراجع عن الزيادة في رسوم التأمين القومي. وهناك أيضا محادثات لخفض الضرائب والرسوم العامة. في الوقت نفسه وعلى جانب العرض، تحرص الحكومة على تسريع وتيرة تنمية المصادر المحلية للطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، مع قيام بنك إنجلترا المركزي بتوفير سيولة نقدية قيمتها 40 مليار جنيه استرليني لدعم موردي وموزعي الطاقة في البلاد.

 

أمريكا الولايات المتحدة الاقتصاد الامريكى الاقتصادي العالمي الخبير الاقتصادي الطاقة المتجددة اسعار الفائدة معدلات البطالة ضرائب معدلات التضخم الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي مصادر الطاقة المتجددة جيروم باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي صادر الطاقة المتجددة الاحتياطي الفدرالي محمد العريان العريان التضخم الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

موضوعات متعلقة

منظمة التجارة العالمية : مقبلون على حالة ركود وأزمات متعددة

سيناريو السبعينيات يتكرر.. محمد العريان يحذر من كارثة اقتصادية عالمية

رفع جماعي لـ أسعار الفائدة | البنك الدولي يحذر من احتمالية ركود عالمي

ترشيحاتنا

محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

أخبار العالم| إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا وأسعار الذهب تواصل النزيف عالميا

سعر الذهب اليوم 29-9-2022

لا يجوز.. رسالة علي جمعة لمحبي مطالعة الأبراج من باب التسلية

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

فيديو

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ