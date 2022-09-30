عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجاهل أزمة العراق..مقتدي الصدر يدعو السعودية للتدخل السريع فى هذه الدولة..ما القصة

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

دعا زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، المملكة العربية السعودية إلى التدخل في أفغانستان، محمّلاً "حكومة طالبان" مسؤولية التفجيرات التي تطال الأفغان الشيعة. 


وجاء في تغريدة للصدر، الجمعة "أي حكومة تلك التي لا تستطيع حماية شعبها؟.. أم أي حكومة تلك التي تقف متفرجة على التفجيرات الأسبوعية التي تطال الطائفة الشيعية؟ نعم، تلك حكومة (طالبان) المتشددة والتي ترهب المسلمين ومساجدهم وصلوات جمعتهم بدل أن ترهب الثالوث المشؤوم". 

وأضاف: "ومن النجف الأشرف، أحمّل (حكومة طالبان) المسؤولية الكالمة إزاء التفجيرات التي تطال حالياً الإخوة الأفغان الشيعة والتي لا يستبعد أن تطال مستقبلاً حتى الإخوة الأفغان السنة المعتدلين ممن لا يعتنق عقيدة (طالبان)". 

زعيم التيار الصدري أردف قائلاً إن "هذه الحكومة إما أن تكون متعمدة وساكتة وراضية بما يحدث فهي قريبة من الإرهاب وبعيدة عن الاعتدال". 


وتابع "وإما أن تكون قاصرة في حماية شعبها إذن فهي حكومة هزيلة"، داعياً المجتمع الدولي "التدخل لإنهاء معاناة (شعب) أراد الحياة فحكمته (ثلة الموت)". 


وذهب الصدر إلى مطالبة المملكة العربية السعودية "التي تحاول مؤخراً الابتعاد عن التشدد"، بالتدخل فيما يحدث في أفغانستان، مبيناً أن ذلك "واجبها الشرعي أمام الله تعالى". 


وناشد الشيعة في أفغانستان بأن يكونوا "يداً واحدة" من أجل إنهاء معاناتهم. 


وكان قد قتل 19 شخصاً على الاقل في عملية انتحارية وقعت صباح اليوم في مركز تربوي بحي دشت البرشي (غالبيته شيعة) غرب كابول أثناء وجود طلاب فيه، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الأفغانية.

بعد أزمته مع حلفائها بالعراق.. إيران: مقتدى الصدر مرحب به دائما

العراق.. مقتدى الصدر يدعو إلى وقف كل الحروب والصراعات في العالم

العراق زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر السعودية المملكة العربية السعودية أفغانستان حكومة طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

الأرز رخص| التموين تزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن السلع

عقب فسخ تعاقده.. يوسف بلايلي يقترب من الأهلي بالميركاتو الصيفي

تجردت من الرحمة أم أنها محقة.. أم تلقي بطفليها في الشارع| تفاصيل

ترشيحاتنا

على غرار فيلم إعدام ميت.. أب يقتل ابنه في لبنان بسبب تخلفه عن الخدمة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مدينة العريش

والدة سما رامي سفيرة ذوي الهمم: السيسي يتعامل مع أولادنا بقلب أب

ميار شريف تواجه الرومانية بوجدان في نصف نهائي بطولة بارما للتنس

روسيا تحذر الغرب وأوكرانيا من شن هجوم على المناطق المنضمة حديثا لأراضيها

أمر غريب.. عباس شومان: الذين يحرمون المولد النبوي يحتفلون بأعياد الميلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم غسل الأسماك.. نصائح غريبة من شيف عالمي

انتبه.. 5 أشياء غير متوقعة تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم

بيراميدز يحدد سعره بـ5 ملايين إسترليني.. ارسنال يزاحم ليفربول للفوز بـ إبراهيم عادل

بالأسود الملفت.. مي عمر تستعرض رشاقتها بفستان أنيق في باريس| شاهد

فيديو

سبب انقلاب سيارة محور الضبعة.. فيديو جراف

بيحب الكشري.. سفير بريطانيا يتحدث عن دور مصر المحوري في المنطقة.. فماذا قال

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ