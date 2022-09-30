تجاهل أزمة العراق..مقتدي الصدر يدعو السعودية للتدخل السريع فى هذه الدولة..ما القصة

دعا زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، المملكة العربية السعودية إلى التدخل في أفغانستان، محمّلاً "حكومة طالبان" مسؤولية التفجيرات التي تطال الأفغان الشيعة.



وجاء في تغريدة للصدر، الجمعة "أي حكومة تلك التي لا تستطيع حماية شعبها؟.. أم أي حكومة تلك التي تقف متفرجة على التفجيرات الأسبوعية التي تطال الطائفة الشيعية؟ نعم، تلك حكومة (طالبان) المتشددة والتي ترهب المسلمين ومساجدهم وصلوات جمعتهم بدل أن ترهب الثالوث المشؤوم".

وأضاف: "ومن النجف الأشرف، أحمّل (حكومة طالبان) المسؤولية الكالمة إزاء التفجيرات التي تطال حالياً الإخوة الأفغان الشيعة والتي لا يستبعد أن تطال مستقبلاً حتى الإخوة الأفغان السنة المعتدلين ممن لا يعتنق عقيدة (طالبان)".

زعيم التيار الصدري أردف قائلاً إن "هذه الحكومة إما أن تكون متعمدة وساكتة وراضية بما يحدث فهي قريبة من الإرهاب وبعيدة عن الاعتدال".



وتابع "وإما أن تكون قاصرة في حماية شعبها إذن فهي حكومة هزيلة"، داعياً المجتمع الدولي "التدخل لإنهاء معاناة (شعب) أراد الحياة فحكمته (ثلة الموت)".



وذهب الصدر إلى مطالبة المملكة العربية السعودية "التي تحاول مؤخراً الابتعاد عن التشدد"، بالتدخل فيما يحدث في أفغانستان، مبيناً أن ذلك "واجبها الشرعي أمام الله تعالى".



وناشد الشيعة في أفغانستان بأن يكونوا "يداً واحدة" من أجل إنهاء معاناتهم.



وكان قد قتل 19 شخصاً على الاقل في عملية انتحارية وقعت صباح اليوم في مركز تربوي بحي دشت البرشي (غالبيته شيعة) غرب كابول أثناء وجود طلاب فيه، حسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الأفغانية.