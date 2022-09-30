روسيا تحذر الغرب وأوكرانيا من شن هجوم على المناطق المنضمة حديثا لأراضيها

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعتبر الهجمات ضد أي جزء من المناطق الأوكرانية التي توشك موسكو على ضمها أعمالا عدوانية ضد روسيا نفسها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين: “إن روسيا ستضم بحكم القانون أجزاء من أوكرانيا لا تخضع لسيطرة القوات الروسية ضمن تحركاتها لضم أربع مناطق في أوكرانيا”.

وتتجه روسيا لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في المناطق المحتلة بأوكرانيا.

وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي.