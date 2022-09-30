رسميا.. بوتين يعلن ضم دونباس وزابوروجيا وخيرسون إلى روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ضم جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك في إقليم دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى أراضي روسيا.

وقال بوتين خلال كلمة له قبل توقيع معهدات الانضمام: “اليوم سنقوم بالتوقيع على انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا وأتوقع أن يصادق الدوما على ذلك”.

وأضاف “لدي يقين بأن المجلس التشريعي سيقر طلب انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا”.

وأشار بوتين إلى أن لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون أصبحت الآن مناطق روسية.

ودعا بوتين خلال كلمته الحاضرين للوقوف دقيقة صمت حدادا على الأشخاص الذين لقوا حتفهم على جبهات القتال في دونباس.

وأردف الرئيس الروسي بقوله: “هناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة ولذلك صوّت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك والمواطنون في دنباس وخيرسون وزاباروجيا سيصبحون مواطنين روساً للأبد”.