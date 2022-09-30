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إلحق اشتري.. هبوط كبير في أسعار الذهب بالأسواق.. والدولار مرتفع في البنوك

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد دياب

قدم مذيع موقع صدى البلد الإخباري، أحمد دياب، تغطية إخبارية عن الذهب وتأثير رفع الفيدرالي الامريكي الفائدة على الدولار. 

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد أبرز التأثيرات وأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم.

التفاصيل في الفيديو

 

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية  إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 6 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم. 

كما  تراجع سعر الذهب لتداول الأوقية لمستوى 1659 دولارًا،  نتيجة صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات تعد الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الفيدرالي الأمريكي.


سجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.49 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.59 جنيه، في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 91.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.8 مليار ورقة منفذة على 1.1 مليون عملية.

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