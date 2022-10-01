"كثافة الفصول".. شكوى أولياء أمور بمدارس بلاط في الوادي الجديد

وجه أهالي مركز بلاط بالوادي الجديد استغاثة للواء محافظ الوادي الجديد والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن كثافة الفصول المتزايدة كل عام رغم التحذيرات قبل ذلك من تلك الكثافة المتزايدة .

وأكد أولياء الامور أن الكثافة تتجاوز 38 طالبا في الفصل الواحد الأمر الذي يثير القلق وخاصة ونحن علي أبواب فصل الشتاء .

وأوضحوا أنه توجد مدارس بمركز بلاط كثافة المدرسة لا تتجاوز الـ15 طالبا بينما فصول مدرسة بلاط بجوار الادارة التعليمية كثافة الفصل الواحد 38 طالبا علما بان الفصول.

وتساءل أولياء الأمور اين القائمين علي العملية التعليمية من هذه المشكله المتكررة كل عام مطالبين التدخل الفوري من وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء الزملوط محافظ الإقليم .

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من جانبه أكد محمد عبد الرازق مدير الادارة التعليمية ببلاط أنه تم مخاطبة الابنية التعليميه تكرارا ومرارا بهذا الشأن الا أنه لم يتحرك أحد لافتا الي ان هناك مطالبات من سنوات ماضية ببناء دور اضافي لتلافي الكثافة الطلابية الا أن الابنية التعليمية لم تحرك ساكنا.