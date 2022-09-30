بالصور.. زوجة عماد متعب تظهر بفستان لافت أمام برج إيفل

شاركت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، جمهورها ومتابعيها، صورًا من رحلتها في العاصمة الفرنسية باريس.



ونشرت زوجة نجم الاهلي السابق عماد متعب، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها من أمام برج إيفل، باطلالة صيفية جذابة وعلّقت: "هذا المنظر لايصبح قديما ابدا".







يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، ومن ثم حصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور وذلك في معهد السينما ، وبعد ذلك بدأت العمل في ذلك المجال بما يتناسب مع دراستها حيث أنها كانت وذلك ضمن أنها في بداية حياتها عملت كمهندسة ديكور تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها ضمن ذلك المجال هو مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة"



وتزوجت من لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب وخلال فترات متقاربة أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب أحدث الإطلالات الخاصة بها والتي تقوم بنشرها من خلال منصة التواصل "انستجرام " ، ضمن الحساب الخاص بها.