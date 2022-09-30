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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي علام: الاتجاه للوقود الأحفوري سيزيد من معدلات التلوث العالمية.. فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد دكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن هناك أثار واضحة للتغيرات المناخية حدثت من موجات الجفاف التي ضربت أوروبا، والسيول القوية التي ضربت عدد من دول الخليج، ومتوقع زيادة درجات الحرارة العالمية.

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وقال مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الوقود الأحفوري سيعيد بسبب الأحداث العالمية، خاصة في دول اوروبا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، ونقص في الغاز والطاقة.

 

وتابع أمين عام إتحاد خبراء البيئة العرب، أن الإتجاه نحو الوقود الأحفوري سيزيد من معدلات التلوث العالمية، مما سيكون له أثر كبير في زيادة التغيرات المناخية.

 

 الطاقة النظيفة

مصر لديها برامج لإستخدام الطاقة النظيفة، ومبادرات زراعة "100 مليون شجرة، لمواجهة ظرة التغيرات المناخية.

 

مصر تلوث درجات الحرارة التغيرات المناخية الطاقة النظيفة

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