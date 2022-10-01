المفتى: التهرب من الضرائب حرام.. ويجوز للمتضررة في حياتها الزوجية اللجوء للقضاء

حل الدكتور شوقى علام ضيفا خلال حلقة أمس من برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، متحدثا فى أمور عديدة منها الصدقات والزكاة، وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:

المفتي: يجوز إعطاء الزكاة والصدقات والتبرعات لمؤسسة حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كل حماية تحدث للطوائف المحتاجة هي ما حض وحس عليه الشرع الشريف.



المفتي للقادرين: الأقربون والجيران أولى بالنفقة ..فيديو

ناشد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، القادرين من الناس على مد يد العون للمحتاجين من الجيران وتقديم لهم المساعدة.



المفتي: التهرب من الضرائب حرام شرعا مثل الزكاة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الزكاة يجب أن تخرج في وقتها دون إبطاء.



المفتي: يجوز للمرأة المتضررة في الحياة الزوجية اللجوء للقضاء.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا بد من تغليب جانب الفضل في الحياة الزوجية.



المفتي يكشف حكم التبرع للجمعيات الخيرية.. ويثني على مؤسسة تحيا مصر

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم التبرع للجمعيات الخيرية.



مفتي الجمهورية: التكافل الاجتماعي متفرع من قاعدة الرحمة في الإسلام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مسألة التكافل الاجتماعي متفرعة من قاعدة الرحمة في الإسلام.