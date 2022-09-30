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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبي: سنخوض مباراتين على ملعب نجيل صناعي قبل مواجهة إي سواتيني

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

علق وائل رياض «شيتوس»، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، على خوض الفراعنة مباراتهم المقبلة أمام إي سواتيني في تصفيات أمم أفريقيا على ملعب نجيل صناعي.


وقال وائل رياض شيتوس في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " سنطلب مواجهة إي سواتيني في لقاء الإياب بالدور المقبل على ستاد القاهرة".


وتابع وائل رياض : "سنخوض مباراتين على ملعب نجيل صناعي قبل السفر لمواجهة إي سواتيني على ملعبهم".


وأتم وائل رياض : "ملعب إي سواتيني جديد وجيد ولكن اللعب على نجيل صناعي أمر صعب للغاية على اللاعبين".

الأولمبي وائل رياض تصفيات أمم إفريقيا أمم أفريقيا الريمونتادا وائل رياض شيتوس

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