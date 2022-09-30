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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة أسعار 8 سلع علي بطاقات التموين .. تفاصيل

بطاقات التموين
بطاقات التموين

كشف محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية،  تفاصيل زيادة أسعار 8 سلع علي بطاقات التموين.

وقال أبو مندور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الفرق ما بين أسعار السلع بالمجمعات والسوق الخارجي تقل بنسبة من 20 إلى 25%.


أوضح:" نحاول الحفاظ على التوازن في الأسعار بالسوق، رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع عالميًا، متابعا:" ميع المنافذ التابعة للمجتمعات الاستهلاكية يتوافر فيها المنتجات والسلع".

وأكد، أن الزيادات على السلع المدرجة بالبطاقات التموينية طفيفة، متابعا:"الزيادة على السلع المدرجة بالبطاقات التموينية ستكون في 8 أصناف فقط ولن تكون زيادة كبيرة أو مبالغ فيها.
 


 

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