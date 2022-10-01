فيديو.. عمرو دياب يغني "اللي يمشي يمشي" من حفله بالاردن

نشر الشاعر تامر حسين عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” عبر خاصة الاستوري فيديو من حفل الفنان عمرو دياب بالاردن .

وجاء فى الفيديو الفنان عمرو داب وهو يغني أغنية “ اللي يمشي يمشي ” ، والتى اطلقها فى الصيف .

فاجأ شاب مصري عروسه بحضور مطربها المفضل الهضبة «عمرو دياب» في حفل زفافها، وهو ما جعل العروس تصرخ من فرحتها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مفاجأة خاصة قدمها عريس لعروسه في حفل زفافهما.

فأثناء رقصهما على المسرح تفاجأت العروس بصوت عمرو دياب لكنها لم تكن متأكدة إذا ما كان هو بالفعل أم الدي جي.

وفجأة خرج النجم عمرو دياب من بين الحضور أسفل المسرح وظهر أمام العروس وهو ما لم تكن تتوقعه.