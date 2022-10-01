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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في أول أيام الدراسة بالعام الجديد.. اللون الأحمر يزين معاهد الأزهر بالجلباب والعمامة.. الدكتور محمد الضويني للتلاميذ : “اخلصوا بطلب العلم سيكون مستقبلكم سعيدا” |فيديو وصور

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية

انطلاق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية

وكيل الأزهر يتفقد معهد البساتين :“اخلصوا بطلب العلم سيكون مستقبلكم سعيدا”

بالجلباب والعمامة.. اللون الأحمر يزين معاهد الأزهر في أول أيام الدراسة

الأزهر يحدد مصروفات العام الدراسي 2022-2023 في المعاهد

 

انطلق صباح اليوم، ماراثون العام الدراسي الجديد 2022-2023 بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وسط التزام من التلاميذ بالحضور بالزي الأزهري والزي المخصص وفقا لما يحدده كل معهد، ورسم الطلاب صورة مشرفة ومشرقة تليق باسم الأزهر الشريف وأبنائه.

ووقف تلاميذ الأزهر الشريف، أول طابور صباح في أول أيام الدراسة بقطاع المعاهد الأزهرية ، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وسط استعدادات مكثفة والتزام تام بالتعليمات المعلنة من قطاع المعاهد الأزهرية إلى جميع المعاهد لاستقبال الطلاب والطالبات.

 

وزينت العمامة الأزهرية ذات اللون الأحمر مع الجلباب، معاهد الأزهر في أول أيام الدراسة في العام الجديد 2022-2023 لتضفي البهجة والسرور على نفوس التلاميذ ومن جوارهم المعلمين في المعاهد الأزهرية. 

 

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، معهد فتيات البساتين الأزهري في عابدين، ورحب بالطالبات، وشجعهن على الدراسة والاجتهاد في طلب العلم، وأن يرفعن راية الأزهر عالية.

ووجه وكيل الأزهر رسالة للطلاب والطالبات قائلا: "حينما تخلصون في طلب العلم بإذن الله سيكون لكم مستقبل سعيد".

كما تفقد وكيل الأزهر انطلاق العام الدراسي الجديد بمعهد طلعت السيد الأزهري بمدينة نصر، واستقبل الطلاب في أرض طابور الصباح ونقل لهم تحيات وتهنئة شيخ الأزهر بحلول العام الجديد.

وحث التلاميذ على ضرورة الحضور والالتزام بنصائح المدرسين والمذاكرة والاجتهاد وتحصيل العلم، موجها القائمين على المعاهد الأزهرية بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والقيام بواجبهم على أكمل وجه.

وقال وكيل الأزهر: “نتشرف جميعا بالانتساب إلى الأزهر الشريف”، منوها إلى أننا أصحاب رسالة، وهي نشر الدين الصحيح لكل مسلم.

أعلن الأزهر الشريف، عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2022-2023  في المعاهد الأزهرية، بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية الأزهرية.

 

مصروفات المعاهد العادية 

 

مرحلة رياض الأطفال يتم سداد رسوم قدرها 66،85 جنيه. 
المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 67،85 جنيه. 

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 77،35جنيه. 

المرحلة الثانوية: يتم سداد رسوم قدرها 90،35 جنيه. 

 


 

مصروفات المعاهد النموذجية

 

مرحلة رياض الأطفال يتم سداد رسوم قدرها 171،85 جنيه. 

رياض الأطفال باللغات ي. تم سداد رسوم قدرها 821،85 جنيه. 

المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 172،35 جنيه. 

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 206،35 جنيه. 

المرحلة الثانوية يتم سداد رسوم قدرها 232،35 جنيه. 

 

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر تحصيل مبلغ 200 جنية مصاريف تأسيس من الصفوف الاولي بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد النموذجية والقسم الأول من رياض الأطفال بمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر الشريف بالقسم الثاني من رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية واللغات.

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