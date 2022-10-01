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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضاربة البوز وعاملة القمطة.. حيل تكشف عن أناقة إطلالات ياسمين عز| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

تصدرت ياسمين عز مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل ببعض التصريحات الجريئة، قائلة: "الراجل عينه زايغة!! مهو طول ما بيشوفك ضاربة البوز وعاملة القمطة في شعرك هيطفش.. فين أيام ما كانت الست بتدلع جوزها وتديه أكبر حتة من الفرخة؟.”

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وتخطف ياسمين عز دائما الأنظار على الشاشة  بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الإطلالات، فهي تحرص عادة على اتباع أحدث الصيحات وتختار ما يتناسب معها ويكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها، وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير.


وتميل  ياسمين عز إلي التنوع والتجديد كما تحرص على اختيار الملابس الكاجوال أو العصرية التي  تزيد من جمالها والمتناسقة مع قوامها.


ومن الحيل التي تكشف عن أناقة إطلالات ياسمين عز هو تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات والأحذية ذات الكعب العالي التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة.


وتحرص ياسمين عز على اختيار تسريحات الشعر المتتوعة والمتناسقة مع وجهها، كما تعتمد على وضع صيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها والتي تشكف عن جمال ملامحها.

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز
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