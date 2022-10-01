إطلالة ساحرة لزوجة عماد متعب في باريس| شاهد

حرصت يارا نعوم زوجة لاعب كورة القدم عماد متعب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في باريس.

تألقت زوجة عماد متعب في الصور بإطلالة عصرية، مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الكحلي المزين ببعض النقوشات و الالوان العصرية المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

أنتعلت زوجة عماد متعب حذاء انيق ذا كعب عالي باللون البيج، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت يارا نعوم على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.