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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقم خرافي.. سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل| شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة رانيا يوسف، خلال حضورها إحدى المناسبات العامة مساء أمس.

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ميرهان حسين بإطلالة جذابة على إنستجرام

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إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

خطفت رانيا يوسف الأنظار في الحفل بإطلالة لافتة ، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بانه جمع بين اللون الأبيض و الأسود مما كشف عن قوامها الرشيق.

تفاصيل فستان رانيا يوسف 

تميز فستان رانيا يوسف بطبعة جلد الحمار الوحشي، كما حمل توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وقد بلغ سعر التصميم 1٬880 دولار أمريكي أي ما يقرب من 37600 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها.

سعر فستان رانيا يوسف 

انتعلت رانيا يوسف حذاء باللون الأبيض ذا كعب عالي مع كلاتش صغيرة الحجم باللون الأسود، كما تزينت بمجموعة من الأكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

رانيا يوسف
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