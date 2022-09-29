موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

الحبوب من المشاكل الجلدية الأكثر انتشارا و شيوعا بين الكثير من الأشخاص، وتظهر الحبوب نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية و اليومية الخاطئة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.



وفي هذا السياق كشفت الدكتورة شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة عن مكونات سحرية موجودة في كل منزل و تساعد في الحد من أنتشار الحبوب في الوجه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ابنة أصالة



قالت شام الذهبي أبنة أصالة ": العناية بالبشرة تبدأ من الداخل!.. من المهم جدًا الاعتناء ببشرتك واستخدام المنتجات الصحيحة ، ولكن هذا عامل رئيسي في مدى صحة بشرتك في ما يدور في جسمك!."

كتبت:" لذا تأكد دائمًا من تضمين الخضروات الطبيعية في نظامك الغذائي لتجنب انتشار الحبوب، و تناول السلطة الغنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي تساعدك في الحد من أنتشار الحبوب."

