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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

أبنة أصالة
أبنة أصالة

الحبوب من المشاكل الجلدية الأكثر انتشارا و شيوعا بين الكثير من الأشخاص، وتظهر الحبوب نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية و اليومية الخاطئة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص.

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وفي هذا السياق كشفت الدكتورة شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة عن مكونات سحرية موجودة في كل منزل و تساعد في الحد من أنتشار الحبوب في الوجه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام.

ابنة أصالة 


قالت شام الذهبي أبنة أصالة ": العناية بالبشرة تبدأ من الداخل!.. من المهم جدًا الاعتناء ببشرتك واستخدام المنتجات الصحيحة ، ولكن هذا عامل رئيسي في مدى صحة بشرتك في ما يدور في جسمك!."
كتبت:" لذا تأكد دائمًا من تضمين الخضروات الطبيعية في نظامك الغذائي لتجنب انتشار الحبوب، و تناول السلطة الغنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي تساعدك في الحد من أنتشار الحبوب."
 

السلطة
الحبوب ابنه أصالة شام الذهبي الدكتورة شام الذهبي المشاكل الجلدية

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