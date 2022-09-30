ميرهان حسين بإطلالة جذابة على إنستجرام

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت ميرهان حسين في الصورة بإطلالة جريئة وملفتة، حيث ارتدت تي شيرت قصير للغاية واتسم باللون الأبيض المزين ببعض النقوشات البسيطة للغاية، ونسقت معه بنطلون جينز واسع باللون الفاتح واتسم بالشق من الجانب.

وانتعلت ميريهان حسين حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، كما تزينت بمجموعة بسيطة للغاية من الإكسسوارات مما كشف عن أناقتها وجمالها أيضا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسني على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية والمتناسقة مع لون بشرتها.