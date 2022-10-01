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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 41.. أسرارغير متوقعة وراء أناقة رضوى الشربيني| شاهد

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

يصادف 30 سبتمبر عيد ميلاد المذيعة رضوى الشربيني والتي أتمت أمس عامها الـ 41، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بأناقة وجمال مما يجذب الأنظار إليها دائما.

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تعتبر رضوى الشربيني من أيقونات الموضة والأناقة على الشاشات المصرية، فهي تحرص على اتباع أحدث الصيحات و تختار ما يتناسب معها و يكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

على الرغم من أنها لا تميل إلي أرتداء البراندات العالمية وفي الكثير من الأحيان تعتمد على أزياء محلية إلا أنها تتمتع بأناقة ملفتة فهي تحرص على أختيار الملابس التر تزيد من جمالها و المتناسقة مع قوامها أيضا.

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يعتبر من أسرار أناقة رضوى الشربيني هو التنوع و التجديد الدائم فهي لا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، بالإضافة إلي ذلك تنسيق الأحذية الملفتة و الجذابة التي تمنحها إطلالة متكاملة.
تحرص رضوى الشربيني على أختيار تسريحات الشعر الهادئة و الغير مبالغ فيها، كما تعتمد على صيحات المكياج المتناسقة مع وجهها و التي تشكف عن جمال ملامحها.
 

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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