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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بألوان جريئة و ملفتة...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

أبنة حسين فهمي
أبنة حسين فهمي

حرصت منةابنة الفنان حسين فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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خطفت منة حسين فهمي الأنظار في الصورة بإطلالة جريئة و ملفتة، حيث ارتدت بنطلون ستان باللون الفوشيا و نسقت معه توب من نفس القماشة باللون الأخضر ذا أكمام مكشوفة.

انتعلت منة حسين فهمي حذاء ذا كعب عالي باللون الفوشيا، كما تزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة حسين فهمي على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

منة حسين فهمي 
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