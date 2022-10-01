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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إلهام شاهين تشارك في فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي

صدى البلد

شاركت النجمة إلهام شاهين،جمهورها بمجموعة صور من كواليس فعاليات “مهرجان الأمل السينمائي الدولي”،وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت شاهين مع مجموعة من الفنانين، وكتبت معلقة من خلال الصور: "وصلنا السينما فى برشلونه لمشاهدة الفيلم الأسباني و الفيلم الجزائرى و فى الصور لجنة التحكيم و رئيس و مديرة المهرجان قبل العرض#مهرجان_الأمل_السينمائي_الدولي".

 


 

آخر أعمال إلهام شاهين 

كانت آخر أعمال النجمة إلهام شاهين الدرامية مسلسل "بطلوع الروح" الذي تم عرضه على في الموسم الرمضاني الماضي، وهو بطولة منة شلبي، أحمد السعدني، إلهام شاهين، محمد حاتم، عادل کرم، دیاموند بو عبد، محمود فارس، وغيرهم، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكري. 


أحداث مسلسل “بطلوع الروح"

وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح" حول سيدة يجبرها زوجها على العيش في الرقة المقر الرئيسي لتنظيم داعش مع ابنهما المريض، وتتابع الأحداث وهي تحاول الهروب بابنها من الرقة

إلهام شاهين أبرز تصريحات إلهام شاهين

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