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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

الفنانة:سلمى أبو
الفنانة:سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة،سلمى أبو ضيف، جمهورها بأحدث إطلالاتها،ونشرت صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفت أبو ضيف أنظار جمهورها بإطلالة كاجوال شبابية، ولاقت تفاعل كبير بالإعجابات والتعليقات.

 

وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

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