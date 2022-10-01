مي عمر ولجين عمران ومايا دياب يخطفن الأنظار بإطلالات جذابة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، عددا من الصور الجديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت مى عمر برفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب والإعلامية السعودية لجين عمران، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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كانت مي عمر قد خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " رانيا وسكينة " وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.



وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “ بضع ساعات في يوم واحد” بطولة محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.