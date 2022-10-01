عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر ولجين عمران ومايا دياب يخطفن الأنظار بإطلالات جذابة

مى عمر
مى عمر

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، عددا من الصور الجديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت مى عمر برفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب والإعلامية السعودية لجين عمران، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

IMG_٢٠٢٢١٠٠١_١٧٣٩٤٦
IMG_٢٠٢٢١٠٠١_١٧٣٩٤٦


كانت مي عمر قد خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " رانيا وسكينة " وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.


وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “ بضع ساعات في يوم واحد” بطولة محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

 

مي عمر لجين عمران مايا دياب اطلالات الإعلامية السعودية لجين عمران مسلسل رانيا وسكينة فيلمها الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

مباراة ليفربول وبرايتون مباشر الآن 3-2 في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

ترشيحاتنا

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يقلب الطاولة على قيصري سبور ويفوز2/1 في الدوري التركي

لحظة مرعبة.. موجة مدمرة تضرب شواطئ ميامي الامريكية.. شاهد

ليفربول يواصل السقوط بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إيان |شاهد

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 221 مليون جنيه.. فيديو

تجار العلم.. "رسالة أب" من محافظ بورسعيد لأولياء الأمور والطلاب قبل الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة محمد سامي تثير الجدل بإطلالة باهظة الثمن|شاهد

رد فعل غير متوقع من جمال شعبان عن تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل|شاهد

ونش الحب.. أردنية تثير الجدل بإهداء زوجها 10 آلاف وردة

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

نصب وشعوذة.. حكاية الشيخ إبراهيم في النصب على خلق الله| فيديو جراف

ماذا سيحدث للعيش الفينو والسياحي بعد ارتفاع أسعار الدقيق والردة؟| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ