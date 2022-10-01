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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2005 يهزم البنك الأهلي بهدف في افتتاح بطولة الجمهورية

زمالك 2005
زمالك 2005

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005، على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدف الزمالك خالد أحمد السنبوك.

وشهد اللقاء سيطرة شبه كاملة من جانب فريق الزمالك سواء بالشوط الأول أو الثاني، حيث شكل لاعبو الأبيض خطورة على مرمى البنك الأهلي وأضاعوا فرصة محققه كادت أن تضاعف نتيجة المباراة.

ويقود فريق زمالك 2005 :
نعمان سامى مدربا للفريق، محمد فوزي مساعد مدرب، محمد عبد الجواد، مدرب حراس مرمى، حمدي يوسف إداريا، ياسين السيد غنيم، أخصائى تأهيل وإصابات .

وفي نفس الإطار ، حرص على مشاهدة اللقاء لتحفيز الفريق، كل من حسين عبد اللطيف نائب رئيس قطاعات الناشئين، وعصام مرعي مدير قطاع الناشئين، وتامر عبد الحميد المدير الفني للقطاع، وعبدالواحد السيد المدير الفني لحراس مرمى القطاعات، بجانب شكري حسن المدير الإداري للقطاع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.

نادي الزمالك البنك الاهلي بطولة الجمهورية للناشئين خالد أحمد السنبوك نعمان سامى

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