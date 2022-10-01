أحمد موسى عن انضمام 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا: بوتين يتحدى الغرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الروسي بوتين أعلن ضم 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا، ووقَّع هذا القرار بالأمس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": بوتين يتحدى الغرب بتوقيع قرار انضمام 4 مقاطعات أوكرانية لروسيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"بوتين أكد أن من يعيشون في تلك المقاطعات الأربع؛ هم مواطنون روس، ويتم توفير الحماية لهم، وأن انضمام مقاطعاتهم إلى روسيا؛ تم بناء على رغبتهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" امريكا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة رفضوا ما فعله بوتين واكدوا انه من الضروري الحفاظ على حدود أوكرانيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن زابوريجيا التي انضمت إلى روسيا؛ بها أكبر مفاعل نووي في أوكرانيا، واصبح تحت السيطرة الروسية .



