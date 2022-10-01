عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: انضمام أقاليم اوكرانية لـ روسيا لن يكون ورقة تفاوض مع كييف

عمار قناة
عمار قناة

أكد  عمار قناة أستاذ العلوم السياسية ، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة وماحدث بالامس بانتقال 4 أقاليم أوكرانية لروسيا  انتقال لمرحلة متقدمة من الصراع الجيوسياسي .

 

txt

أوكرانيا توافق على فرض عقوبات على قادة الجيش الروسي وشخصيات مقربة من بوتين

txt

روسيا تتوسع .. ماذا يعني ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة | تقرير

وقال  عمار قناة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:"  لوح الرئيس بوتين بأن الأقاليم التي انضمت لـ روسيا لن تكون اوراق تفاوضية مع كييف والمنظومة الغربية ".

 

وتابع  :" العملية السياسية والعسكرية تسير في إطار متوازن، ومن المستحيل الحديث عن انهزام روسيا عسكريا ".

 

وأكمل استاذ العلوم السياسية:"  حلف الناتو أكد أن توقيت دخول أوكرانيا في الحلف غير مناسب حاليا".

 

ولفت عمار قناة :"  الصراع الحالي بين روسيا والمنظومة الغربية، وطالما كانت الساحة الاوكرانية ساحة للتفاعلات الجيوسياسية ".

روسيا أوكرانيا بوتين الغرب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

ترشيحاتنا

«منتجي الدواجن»: القطاع يوجه تحدياً كبيراً ونزيفاً من الخسائر |فيديو

قبل دخول المدارس| طريقة عمل ميني بيتزا.. وأسرار لحفظ العجينة في الفريزر

إزاى تعمل لانش بوكس بـ 5 جنيه

بفستان أسطوري.. شاهد| أول صور من حفل زفاف سالي عبد السلام

أحمد موسى عن انضمام 4 مقاطعات أوكرانية إلى روسيا: بوتين يتحدى الغرب

كل ما تريد معرفته عن قانون زراعة الأعضاء .. عقوبات واشتراطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها الفارهة.. ياسمين صبري تثير الجدل من باريس| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب المجفف|النتيجة تذهلك

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

لو عندك الدورة الشهرية.. أعشاب للتخلص من الألم |تعرفي عليها

فيديو

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ