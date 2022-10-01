محلل سياسي: انضمام أقاليم اوكرانية لـ روسيا لن يكون ورقة تفاوض مع كييف

أكد عمار قناة أستاذ العلوم السياسية ، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة وماحدث بالامس بانتقال 4 أقاليم أوكرانية لروسيا انتقال لمرحلة متقدمة من الصراع الجيوسياسي .

وقال عمار قناة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" لوح الرئيس بوتين بأن الأقاليم التي انضمت لـ روسيا لن تكون اوراق تفاوضية مع كييف والمنظومة الغربية ".

وتابع :" العملية السياسية والعسكرية تسير في إطار متوازن، ومن المستحيل الحديث عن انهزام روسيا عسكريا ".

وأكمل استاذ العلوم السياسية:" حلف الناتو أكد أن توقيت دخول أوكرانيا في الحلف غير مناسب حاليا".

ولفت عمار قناة :" الصراع الحالي بين روسيا والمنظومة الغربية، وطالما كانت الساحة الاوكرانية ساحة للتفاعلات الجيوسياسية ".