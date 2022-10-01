أحمد موسى : السيسي أول رئيس بالشرق الأوسط ينال جائزة الأولمبياد الدولي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي حصل على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي تقديرا لمجهودات الرئيس السيسي في دعم ذوي الهمم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام خاص بذوي الهمم والسيسي أول رئيس بالشرق الأوسط يحصل على هذه الجائزة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الأولمبياد الخاص وجد أن الرئيس السيسي منذ 2014 وحتى الآن يدعم ذوي الهمم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" وفد الاولمبياد الخاص سلموا الرئيس السيسي الجائزة الدولية التي تعتبر من أرفع الجوائز ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي حريص على حضور فعاليات ذوي الهمم ومنها قادرون باختلاف وعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع ".