مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

يعد الدونتس من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والمفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، فيمكن تقديم الدونتس بطرق مختلفة ولذيذة للإفطار أول يوم مدارس.

وإليكم طريقة تحضير الدونتس بالخطوات

مكونات الدونتس

٢ كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة شاي ملح

ملعقة فانيليا صغيرة

بيضة

٢ ملعقة كبيرة زبدة

كوب ونصف حليب

زيت للقلي بحسب الحاجة

سكر بودرة للتزيين

طريقة تحضير الدونتس

ضعي الدقيق، الخميرة، السكر والملح واخلطي المكونات حتى تتجانس.

ضيفي البيضة والفانيليا على المكونات الجافة.

ثم ضعي الزبدة على المكونات وحركي جيداً.

ضيفي الحليب تدريجيا واعجني المكونات بواسطة يديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وأترركيها جانباً مدة ربع ساعة لترتاح.

رشي القليل من الدقيق وافردي العجينة جيدا

قطعي العجينة بشكل دائري، أحدثي ثقب في وسط كل قطعة، ثم أتركيها لترتاح جانبا مدة ساعة ليتضاعف حجمها.

حمي الزيت في قدر على نار متوسطة، واقلي عجين الدونتس مع تقليبه ليتحمر، ثم ارفعيه ورشي السكر.