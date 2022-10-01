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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب تبتكر مجلة كوميك بوك لتسهيل علوم الفضاء على الأطفال

مسابقة ناسا لـ تطبيقات
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء

تستضيف القاهرة الحدث التكنولوجي العالمي "الهاكثون" الذي يضم الموهوبين والمفكرين طلبة وخريجين، وتجتمع الفرق المتسابقة جميعاً لإيجاد حلول لتحديات جديدة تتعلق بالبيئة والأرض والفضاء تطرح من قَبل وكالة ناسا‎.

وقال الطالب محمد جمال طالب بكلية الهندسة جامعة النيل إنه يشارك في مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء، بعد أن كان قد عرف عن المسابقة من خلال مدرسته مدرسة ستيم، واستطاع أن يقدم ويشارك في هذا العام.

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دينا طنطاوي: مسابقة ناسا لعلوم الفضاء تهدف لتطوير أداء المشاركين... فيديو

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مئات الموهوبين من الطلبة والخريجين بالقاهرة يتنافسون في أكبر هاكثون لتطبيقات الفضاء

 وأضاف عبر تصريحات خاصة لـ  صدى البلد، أنه عمل هو والفريق المساند له علي مجلة رسوم متحركة مثل مجالات الكوميك بوك، لتوضيح ما تقوم بيه ناسا من جهود علمية في مجال الفضاء واستكشاف المجهول في العالم والفضاء الفسيح.   

وأوضح أنهم ركزوا علي أحد مهام وكالة ناسا سوف تقوم بها في عام 2025، حيث سوف ترسل الوكالة ولاول مره مركبة فضاء تخترق مجال الشمس وذلك لدراسة الشمس عن كثب ومعرفة ماذا يحدث في تلك النجم الملتهب الذي يمدنا بالحرارة والطاقة.   تستضيف القاهرة اليوم، الحدث التكنولوجي العالمي المسابقة العاملية "الهاكاثون" لـ تطبيقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا، بعد غياب عن أرض القاهرة لمدة سنتين نظراً لجائحة كورونا، من خلال جمعية مهندسي الكهرباء، والإلكترونيات بمصر . 

 تقام فعاليات هذا العام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ( AUC) ، حيث ينظمها للسنة الثامنة على التوالي المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE Young Professionals Egypt ،علما بان الحدث تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) حيث أنه الشريك الاستراتيجي للحدث منذ نشأته. 

 

مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
مسابقة ناسا لـ تطبيقات الفضاء
جامعة النيل مسابقة ناسا تطبيقات الفضاء مجالات الكوميك بوك مجال الفضاء Jobs Education

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