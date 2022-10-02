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رئيس التحرير
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تعليم

غدًا.. التغيرات المناخية والبصمة الكربونية والتحول لجامعة خضراء بحاسبات عين شمس

صدى البلد

تنظم كلية الحاسبات و المعلومات  بجامعة عين شمس محاضرة عامة للطلاب بعنوان " التغيرات المناخية والبصمة الكربونية وجهود الجامعة فى التحول لجامعة خضراء " تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وبالتنسيق مع الدكتورة هاله مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، يحاضر فيها الدكتور احمد العوضى مدير مركز التميز للإستدامة بجامعة عين شمس ، وذلك غدًا الاثنين الموافق 3 من أكتوبر الجارى فى تمام الساعة 1.30 ظهراً بمدرج فهمى طلبه.

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وتأتي المحاضرة ضمن جهود جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى للمشاركة الفعالة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

يأتي ذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبالتزامن مع  استعداد مصر لاستضافة القمة العالمية للمتغيرات المناخية "  COP 27 "  والتي من المقرر عقدها في الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ و تعقد الندوة بالتعاون مع اتحاد الطلاب وبحضور السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية.

كما تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس محاضرة بعنوان "التحول لجامعة خضراء في ظل التغيرات المناخية والبصمة الكربونية " ،وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ( cop27 ).

وكان قد أجرى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية بجميع الحرم الجامعي للاطمئنان على جاهزية استقبال الطلاب  كما تابع تجهيزات فاعليات مهرجان الاستقبال الذي ينفرد هذا العام بفعاليات صديقة للبيئة.

كما أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس، جولة بالمدن الجامعية للاطمئنان على جاهزية المدن لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. 

واستقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس  الطلاب الجدد يوم الأربعاء 28 من سبتمبر الجارى و ذلك للتعرف علي نظام الدراسة بالبرامج الجديدة التخصصية و المميزة بالكلية تحت إشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية و بحضور الدكتور . هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، أ.د. صفاء السيد أمين منسق برنامج هندسة البرمجيات ، د.مريم نبيل البرى  منسق برنامج المعلوماتية الحيوية، د. محمود منير منسق برنامج الأمن السيبرانى وبرنامج حوسبة الروبوتات، د. دينا الصياد منسق برنامج الذكاء الاصطناعي، د. اسراء حمدى مدرس مساعد ببرنامج المعلوماتية الحيوية ، اسماء شريف الخولى معيدة ببرنامج هندسة البرمجيات ، محمود محمد يوسف خريج أول دفعة برنامج الأمن السيبرانى ، نيرة القاضى خريجة أول دفعة برنامج الوسائط المتعددة الرقمية.

حيث أن كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة عين شمس تنفرد بستة برامج حديثة ومتخصصة  و هي " برنامج الذكاء الاصطناعي ، برنامج الأمن السيبراني ، برنامج الأوساط الرقمية ، برنامج هندسة البرمجيات ، برنامج تقنية المعلومات الحيوية " بالإضافة إلى برنامج حوسبة الروبوتات والتي تواكب جميعها احدث  احتياجات سوق العمل الحالية  محليا و دوليا.

تمنح جميع البرامج المتخصصة الجديدة درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والشهادة الدولية من جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة.

وشمل اللقاء التعريفي

• التعريف بالبرامج المميزة الجديدة بالكلية ومميزاتها .
• التعريف بالدرجة الدولية والشهادة المزدوجة التي تمنح لطلاب البرامج المميزة.
• مشاركة عدد من الشركات المعروفة المتخصصة في مجالات البرامج للتحدث عن فرص العمل المتاحة لخريجي البرامج المميزة.
• مشاركة عدد من خريجي البرامج للتحدث عن مجال عملهم.
• فترة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالطلاب.

كلية الحاسبات و المعلومات جامعة عين شمس محاضرة عامة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية جامعة خضراء الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور محمود المتيني البصمة الكربونية Jobs Education

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