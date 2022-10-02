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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال| شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة.. أول صورة من ‎حلقات برنامج أنغام.. سالي عبد السلام تحتفل بزفافها.. نجوم الرياضة يهنئون تريزيجيه بعيد ميلاده

انغام وسالي عبد السلام
انغام وسالي عبد السلام وتريزيجية وشيرين

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


كهربا يحتفل بعيد ميلاد محمود تريزيجيه

هنأ محمود عبد المنعم كهربا زميله محمود تريزيجية نجم منتخب مصر ونادى طرابزون التركي بعيد ميلاده الـ28 والذي يوافق، اليوم 1 أكتوبر.


ونشر كهربا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"صورة له رفقة تريزيجية وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد يا أخي"


نرمين الفقي تتعاقد على بطولة مسلسل بعد النهاية
كشف النجمة نرمين الفقي عن تحضيرها لمسلسل جديد بعنوان "بعد النهاية" مع المخرج وائل فهمي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أكتوبر الجاري.


محمود حمدي الونش يهنئ تريزيجيه بعيد ميلاده.. شاهد

حرص محمود حمدى الونش لاعب الزمالك علي تهنئة محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى طرابزون التركي بعيد ميلاده الـ28 الموافق
اليوم 1 أكتوبر.


بهاء سلطان أول ضيف.. شاهد أول صورة من ‎حلقات برنامج أنغام


يحل الفنان بهاء سلطان ضيفًا على النجمة انغام فى برنامجها الجديد أنغام على قناة dmc، والمقرر عرضه يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أبيض × أسود .. ياسمين صبري تخطف القلوب بفستان أنيق

شاركت النجمة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها أحدث صورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


مفيدة شيحة تهنئ سالي عبد السلام بـ زفافها: الفرحة مش سايعاني


احتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بـ زفافها، ونشرت صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم يهنئان تريزيجيه بعيد ميلاده

احتفل محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي بعيد ميلاد محمود تريزيجية نجم منتخب مصر ونادى طرابزون التركي الـ28 الموافق اليوم 1 أكتوبر.


شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة "المترو"

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة "المترو" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على قناتها الرسمية.

موجز السوشيال ميديا شيرين عبد الوهاب سالي عبد السلام الفنان بهاء سلطان برنامج أنغام عيد ميلاد تريزيجية

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