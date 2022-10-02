عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اوراق المورينجا لتقليل السكر وبذورها للتخسيس  وجذورها  للوقاية  من السرطان

اوراق المورينجا تستخدم
اوراق المورينجا تستخدم في التخسيس

تحتوي شجرة المورينجا  على قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة، وقد  تبين أن ورقة المورينجا تحتوي علي 112 مادة فعالة، وكل ماده فعالة تعالج العديد من الامراض ، وتنتشر زراعتها في المنازل بمدن وقري محافظة شمال سيناء .


وللاستفادة الصحية الكاملة من شجرة المورينجا ، يمكن تناول اوراق المورينجا طازجة مع السلطة، او مطبوخة مثل السبانخ او مجففة ،فهي ترش مثل البهارات والتوابل على الطعام   ، كما يتم تناول البذور بشكل طازج، و يجب مضغها بشكل تام قبل البلع. 

 

وللمورينجا  فوائد في حرق السعرات الحرارية بسرعة، وتعمل على ازالة الترهلات وخصوصا في منطقة البطن وتنظم عمل الجهاز الهضمي ويساعد على فقدان الشهية وتقلل من الامساك ، وهي تساعد على التخسيس من خلال شاي المورينجا.. 

 معدل السكر  

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في

 النباتات الطبية والعطرية أن تناول بذور المورينجا يفيد في التحكم بمعدل السكر في الجسم  خاصة النوع الثاني..حيث تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم؛ نتيجة احتوائه على كمية كبيرة من الزنك التي تساعد في هذه المهمة.
علاوة علي انها تساعد في التخلص من وجع المفاصل، والشفاء من مرض فقر الدم، والشفاء من مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي.
 

وقال أن الدراسات الحديثة أثبتت  ، أن بذور المورينجا لها دور كبير في تعزيز صحة القلب، وهو تعمل علي  التدفق الطبيعي والقوي للدم، والوقاية من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي إمداد أعضاء الجسم بما يلزم من أكسجين وغذاء، ومن ثم المحافظة على سلامة وحيوية وصحة الأشخاص.
كما تحمي البذور  الكبد من التدهور والتليف، وتحافظ على قوة وظائفه، إضافة إلى أنه تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات.

شاي المورينجا:

ولفت شعيب ،  الي أن شاي المورنجا يعالج السكر على مدي ثلاث أو اربع شهور، حيث يعيد خلايا موجودة في البنكرياس، وهي المسئولة عن افراز الانسولين ..حيث يعيد نشاطها من جديد، وبذور المورينجا تضبط السكر مع العلاج، وتثبت السكر خلال اليوم وتحافظ علية من الصعود والهبوط، وقد ثبت ذلك من خلال رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة.

كما يقوم شاي المورينجا بعودة الشعر الابيض إلى اللون الاسود يسود لانها تقوي البويصلات ،و تساعد جذور المورنجا في الوقاية  من السرطان وتعالج البكتريا السيئة الموجودة في القولون وينشط عضلة القلب، 
 

واثبتت الدراسات  أنها تعمل على تعزيز وظائف القلب وتحسين ضرباته، مما يسهل تدفق الدم بصورة أكثر كفاءة  ، كما توجد ببذور المورينجا كمية جيدة من عنصر البوتاسيوم، وهو المعدن الذي يساهم في توسيع الأوعية الدموية، وتقليل إجهاد عضلة القلب.

حيث تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يقوي الذاكرة، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد، فهي تعالج نقص الحديد في الجسم، وليس لها اضرار ومن الممكن ان تاخذها حبوب أو عن طريق مشروب كالشاي، وتقوي المناعة جدا حيث ترتفع نسبة المناعة في الجسم، واكثر دولة تستخدم المورينجا هي المانيا
 

وتساهم بذور المورينجا في علاج الأرق واضطراب النوم ، والحصول على النوم العميق المريح بسرعة، والتخلص من التوتر والإجهاد ، مما يعود على الجسم بالنشاط والحيوية والتجديد.
كما تعمل  البذور على تجديد الخلايا التالفة من البشرة والوقاية من علامات التجاعيد؛ بل وتمنع ظهور آثار التقدم في العمر، وتستخدمها بعض الشركات في إنتاج كريم العناية بالبشرة.

وفي المركز القومي للبحوث  يتم تنظيم ندوات عن نبات المورينجا و يحضرها مهتمين  من دول عدة مثل المغرب والجزائر والسعودية والسودان، والحضور يكون فوق المتوقع.
وتستخدم المورينحا  في انتاج ادوية، فهي تحتوي على نسبة بروتين عالية، وبها 9 اضعاف البروتين الموجود في الزبادي، وتحتوي الورقة على 27% بروتين اما الزبادي 3% بروتين ..ويمكن طبخ المورينجا مثل السبانخ، ويتم استخدامها أيضا  في السلطة .

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرسة أبي صقل الجديدة للتعليم الأساسى بالعريش

المورينجا السكر التخسيس السرطان شجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة وزوجته في حفل زفاف سالي عبد السلام.. شاهد

اندلاع تظاهرات ليلية في إيران بمسقط رأس مهسا أميني.. تفاصيل

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

إيلون ماسك يستعين بـ الصيام لهذا الأمر

محامي صيدلي حلوان: الضحية لم ينتحر وابنه شهد الجريمة ويعرف القاتل

بشهادة الميلاد.. قصة والدان حاولا بيع طفلتهما الرضيعة أونلاين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

بلاش عيش فينو في المدارس.. طبيبة تفجّر مفاجأة صادمة |تفاصيل

بالدموع .. والد سالي عبد السلام يبكي بشدة بعد عقد قرانها | صور

شاهد... أول صور لـ سالي عبد السلام مع زوجها من حفل زفافهما

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ