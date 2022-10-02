اوراق المورينجا لتقليل السكر وبذورها للتخسيس  وجذورها  للوقاية  من السرطان

تحتوي شجرة المورينجا على قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة، وقد تبين أن ورقة المورينجا تحتوي علي 112 مادة فعالة، وكل ماده فعالة تعالج العديد من الامراض ، وتنتشر زراعتها في المنازل بمدن وقري محافظة شمال سيناء .



وللاستفادة الصحية الكاملة من شجرة المورينجا ، يمكن تناول اوراق المورينجا طازجة مع السلطة، او مطبوخة مثل السبانخ او مجففة ،فهي ترش مثل البهارات والتوابل على الطعام ، كما يتم تناول البذور بشكل طازج، و يجب مضغها بشكل تام قبل البلع.





وللمورينجا فوائد في حرق السعرات الحرارية بسرعة، وتعمل على ازالة الترهلات وخصوصا في منطقة البطن وتنظم عمل الجهاز الهضمي ويساعد على فقدان الشهية وتقلل من الامساك ، وهي تساعد على التخسيس من خلال شاي المورينجا..

معدل السكر

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في

النباتات الطبية والعطرية أن تناول بذور المورينجا يفيد في التحكم بمعدل السكر في الجسم خاصة النوع الثاني..حيث تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم؛ نتيجة احتوائه على كمية كبيرة من الزنك التي تساعد في هذه المهمة.

علاوة علي انها تساعد في التخلص من وجع المفاصل، والشفاء من مرض فقر الدم، والشفاء من مشاكل الجهاز التنفسي والهضمي.



وقال أن الدراسات الحديثة أثبتت ، أن بذور المورينجا لها دور كبير في تعزيز صحة القلب، وهو تعمل علي التدفق الطبيعي والقوي للدم، والوقاية من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي إمداد أعضاء الجسم بما يلزم من أكسجين وغذاء، ومن ثم المحافظة على سلامة وحيوية وصحة الأشخاص.

كما تحمي البذور الكبد من التدهور والتليف، وتحافظ على قوة وظائفه، إضافة إلى أنه تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات.

شاي المورينجا:

ولفت شعيب ، الي أن شاي المورنجا يعالج السكر على مدي ثلاث أو اربع شهور، حيث يعيد خلايا موجودة في البنكرياس، وهي المسئولة عن افراز الانسولين ..حيث يعيد نشاطها من جديد، وبذور المورينجا تضبط السكر مع العلاج، وتثبت السكر خلال اليوم وتحافظ علية من الصعود والهبوط، وقد ثبت ذلك من خلال رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة.

كما يقوم شاي المورينجا بعودة الشعر الابيض إلى اللون الاسود يسود لانها تقوي البويصلات ،و تساعد جذور المورنجا في الوقاية من السرطان وتعالج البكتريا السيئة الموجودة في القولون وينشط عضلة القلب،



واثبتت الدراسات أنها تعمل على تعزيز وظائف القلب وتحسين ضرباته، مما يسهل تدفق الدم بصورة أكثر كفاءة ، كما توجد ببذور المورينجا كمية جيدة من عنصر البوتاسيوم، وهو المعدن الذي يساهم في توسيع الأوعية الدموية، وتقليل إجهاد عضلة القلب.

حيث تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يقوي الذاكرة، وتحتوي على نسبة عالية من الحديد، فهي تعالج نقص الحديد في الجسم، وليس لها اضرار ومن الممكن ان تاخذها حبوب أو عن طريق مشروب كالشاي، وتقوي المناعة جدا حيث ترتفع نسبة المناعة في الجسم، واكثر دولة تستخدم المورينجا هي المانيا



وتساهم بذور المورينجا في علاج الأرق واضطراب النوم ، والحصول على النوم العميق المريح بسرعة، والتخلص من التوتر والإجهاد ، مما يعود على الجسم بالنشاط والحيوية والتجديد.

كما تعمل البذور على تجديد الخلايا التالفة من البشرة والوقاية من علامات التجاعيد؛ بل وتمنع ظهور آثار التقدم في العمر، وتستخدمها بعض الشركات في إنتاج كريم العناية بالبشرة.

وفي المركز القومي للبحوث يتم تنظيم ندوات عن نبات المورينجا و يحضرها مهتمين من دول عدة مثل المغرب والجزائر والسعودية والسودان، والحضور يكون فوق المتوقع.

وتستخدم المورينحا في انتاج ادوية، فهي تحتوي على نسبة بروتين عالية، وبها 9 اضعاف البروتين الموجود في الزبادي، وتحتوي الورقة على 27% بروتين اما الزبادي 3% بروتين ..ويمكن طبخ المورينجا مثل السبانخ، ويتم استخدامها أيضا في السلطة .