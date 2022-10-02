تجهيز 3 تجمعات تنموية بالحسنة في شمال سيناء لافتتاحها بذكري أكتوبر

يستعد مجلس مدينة الحسنة شمال سيناء لافتتاح عدد من المشروعات في ذكري الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، ومن بينها ٣ تجمعات تنموية.

وتفقد المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، التجمعات التنموية التي يجري تجهيزها للإفتتاح.

حيث قام بعمل جولة ميدانية لكل من: تجمع الدفيدف وتجمع النوافعة وتجمع الكيلو ٦١ التابعة لمركز ومدينة الحسنة .

مستوي النظافة

كما تفقد رئيس المركز والمدينة كافة المرافق بكل تجمع منها( مبنى الديوان _ المدرسة _ الجامع الخاص بالتجمع _ مبنى الملعب الرياضي _ الاستديوهات والمحلات التجارية بكل تجمع ) بالإضافة إلى الاطمئنان علي مستوى النظافة والتجميل بجميع الشوارع داخل كل تجمع ٠

وقد رافقه خلال الجولة كل من: محمد أحمد المغربي ،سكرتير عام المركز والمدينة، ومدير العلاقات العامة والإعلام ، والمهندس مدحت مدير الإدارة الزراعية بالحسنة.

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