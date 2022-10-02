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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 3 تجمعات تنموية بالحسنة في شمال سيناء لافتتاحها بذكري أكتوبر

نموذج من التجمعات
نموذج من التجمعات التنموية بالحسنة

يستعد  مجلس مدينة الحسنة شمال سيناء لافتتاح عدد من المشروعات في ذكري الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، ومن بينها ٣ تجمعات تنموية.

 وتفقد المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، التجمعات التنموية التي يجري تجهيزها للإفتتاح.

 حيث قام بعمل جولة ميدانية لكل من: تجمع الدفيدف وتجمع النوافعة وتجمع الكيلو ٦١ التابعة لمركز ومدينة الحسنة .

 

مستوي النظافة 

كما تفقد رئيس المركز والمدينة كافة المرافق بكل تجمع منها( مبنى الديوان _ المدرسة _ الجامع الخاص بالتجمع _ مبنى الملعب الرياضي _ الاستديوهات والمحلات التجارية بكل تجمع ) بالإضافة إلى الاطمئنان علي  مستوى النظافة والتجميل بجميع الشوارع داخل كل تجمع ٠

وقد رافقه خلال الجولة  كل من: محمد أحمد المغربي ،سكرتير عام المركز والمدينة، ومدير العلاقات العامة والإعلام ، والمهندس مدحت  مدير الإدارة الزراعية بالحسنة.

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الحسنة تجمعات تنموية ذكرى أكتوبر

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