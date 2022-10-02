رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: المصريون قهروا المستحيل وحققوا الإعجاز فى أكتوبر 73|فيديو

قال اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: “إننا عظمنا الممكن والمتاح لنقهر المستحيل، فجميع المعاهد العسكرية أكدت استحالة عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس وتدمير خط بارليف والانتصار على الإسرائيليين”.

القوات المصرية

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”: “قمنا بعمل مقارنة عددية للطائرات والمدافع والدبابات، وكان هناك تفوق للجانب الإسرائيلى بهذه المقارنة فى هذا التوقيت على القوات المصرية فى جميع المجالات”.

وأشار إلى أن المقارنة النوعية فى الأسلحة كانت فى تفوق غير عادى لدى الجانب الإسرائيلى، إلى جانب اقتحام المانع المائى لقناة السويس، وتغير التيار بالنسبة للبحر الأبيض والمتوسط والأحمر والساتر الترابى وغيرها من المعوقات التى كانت تجزم باستحالة النصر للمصريين.

وأكد أن “المصريين قهروا المستحيل، وحققنا الإعجاز فى أكتوبر 73”.