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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة : انتهاء 99% من أعمال تطوير مستشفى الرمد التخصصي بأسوان

وزير الصحة
وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ويرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مشروع إنشاء وتطوير مستشفيي الرمد، والمسلة التخصصي (الحميات سابقا).

تأتي جولة الوزير، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمشروعات الصحية، ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية الدورية لمحافظات الصعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية صعيد مصر، بهدف الارتقاء بمنظومة الصحية، تحقيقا لرؤية «مصر 2030».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بمستشفى المسلة، وتبلغ مساحته 6500 متر مربع، ويتكون من 3 مبانٍ رئيسية تشمل (الحميات الرئيسية، الفيروسات الكبدية، العيادات الخارجية) بطاقة استيعابية 64 سرير، ما بين (إقامة، عناية مركزة، عزل)،موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع 182 مليونا و783 ألف جنيه.

وتابع أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول الهيكل الوظيفي للمستشفى ويضم أقسام (الطوارئ، العناية المركزة، المعامل، الأشعة، المناظير، العزل، الإقامة الداخلية، العيادات الخارجية، الصيدلية المركزية)، كما تفقد الأقسام الداخلية، للاطمئنان على مستوى تجهيزاتها الطبية وغير الطبية.

وفي ذات السياق، أشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، والذي بلغت نسبة تنفيذه 99%، بتكلفة 150 مليون جنيه، معلنا جاهزية المستشفى للبدء في تقديم الخدمة الطبية خلال الأيام القادمة، واعتباره واحدا من المنشآت الطبية الذكية المُدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن الوزير، اطلع على الهيكل الوظيفي لأعمال التطوير الخاصة بالمستشفى، المبني على مساحة 1000 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، بقدرة استيعابية 14 سريرا، تشمل (العناية المركزة، الإقامة الداخلية، عمليات جراحية، عيادات خارجية) مؤكدا أهمية المستشفى في خدمة المصابين بالأمراض الرمدية وجراحات العيون وإزالة المياه البيضاء.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، منذ صباح الأمس، وشملت (مستشفى كوم امبو المركزي، مستشفى مركز دراو التخصصي، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي، وحدة طب أسرة الجُزيرة، مستشفى أسوان التخصصي، مركز أسوان لعلاج الأورام)

الصحة العقبات الرمد والمسلة التخصصي تطوير العمل خطة الدولة تنمية الصعيد

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