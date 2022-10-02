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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وش السعد.. سيكازوي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا

سيكازوي
سيكازوي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور 32 بدوري الأبطال للحكم الزامبي جياني سيكازوي.

 

ويقود سيكازوي مباراة الأهلي والمنستيري بالقاهرة يوم 15 أكتوبر الجاري، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريكيو والحكم الرابع الزامبي أيودريك نيكولي.

 

وكان سيكازوي أدار للأهلي من قبل 6 مباريات حقق الفريق الفوز في 4 منها وتعادل في مواجهتين، فيما سيكون ظهوره هو الأول في مباريات الاتحاد المنستيري.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر في ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي خاض ثلاث مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، وفاز على أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف.

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