أسعار الخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أكتوبر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، و أسعار الدواجن والبيض، خلال تعاملات اليوم، الأحد 2-10-2022، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 15 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضروات والفاكهة

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5.5 جنيه، والألوان بـ 10 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد

أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 9 جنيهات ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 8 جنيه.



سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة .. كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 9 جنيها، والبلح السماني إلى 4.5 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 25 جنيها للكيلو، بينما سجل النكترين المستورد 25 جنيها للكيلو، والبرقوق المستورد وصل إلى 22 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفاكهة اليوم

وسجّلت المانجو العويس 22 جنيهًا للكيلو، والمانجو الزبدية 13 جنيها للكيلو، ووصلت المانجو البلدي إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو الفص 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

في سياق متصل، يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأحد الموافق 2 اكتوبر 2022.





أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 51 و 52 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 39 و 40 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 68 و 69 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 73 و 74 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 70 و 72 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 6.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 4 و 4.50 جنيه.



