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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 هاتريك .. هالاند مهاجم السيتي يثير الذعر في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند

قاد النرويجي ايرلينج هالاند فريق مانشستر سيتي بالتقدم على نظيره مانشستر يونايتد، بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية لـ فيل فودين، ثم أضاف هالاند هدفيين متتاليين في الدقيقتين 34 و 37.

وعاد فيل فودين لتسجيل هدف مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة 43 ثم احرز انتوني فى الشوط الثاني هدف مانشستر يونايتد وبعدها أضاف هالاند خامس اهداف المان سيتي ليكمل الهاتريك ثم عزز فيل فودين أهداف السيتي وسجل السادس . 

سجل هالاند 14 هدفا في أول 9 مباريات من بطولة دوري البريميرليج 

ما يفعله هالاند من أرقام لا يصدق باعتباره سفاح بصفوف مانشستر سيتي يذيع الذعر في الدوري الإنجليزي.

 هاتريك المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند يعتبر الـ 15 هاتريك له في مختلف دوريات أوروبا خلال مسيرته الكروية.

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15 هاتريك 

واستطاع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل 15 هاتريك خلال مشاركته في 7 مسابقات مختلفة في أوروبا.

المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند نجح فى تسجيل هاتريك في الدورى النرويجي، وكذلك في الدورى النمساوي وكأس النمسا والدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الدورى الانجليزي.

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جماهير اليونايتد تغادر 

في مشهد صادم، غادرت جماهير مانشستر يونايتد ملعب مباراة الاتحاد، قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الشوط الأول من مباراة فريقها أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشعرت جماهير مانشستر يونايتد بالصدمة واليأس عقب تلقي الشياطين الحمر 4 أهداف في الشوط الأول أمام مانشستر سيتي.

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد:

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ 12 نقطة.

الأفضل 

توج النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، بجائزة الأفضل جماهيرياً، المٌقدمة من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وذلك نظراً للحالة التي خلقها النجم النرويجي هالاند منذ بداية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

وكان هالاند توج مؤخراً أيضاً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من الرابطة عن شهر أغسطس الماضي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والتي تتم بتصويت الجماهير عن شهر أغسطس أيضاً.

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