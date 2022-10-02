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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشاقة وأناقة.. نادية الجندي تتألق بالجمبسوت

نادية الجندى
نادية الجندى

شاركت النجمة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.


وظهرت نادية الجندي بـ جمبسوت سيلفر مطرز كشف عن رشاقتها، ووضعت، ميكب بألوان الترابية المناسبة لإطلالتها وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاة باللون الأحمر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركته منسدلًا.

 

حلت الفنانة نادية الجندي، ضيفة  ببرنامج حبر سري، والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، حيث تحدثت عن تصريحات ومفاجآت لأول مرة، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

نادية الجندي: أنا نشيطة جدا وعمري ما هعتزل الفن تماما

وأجابت نادية الجندي على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح، وعند سؤالها عن حقيقة اعتزالها قالت: "أنا من غير الفن لا أسوى شيء، متابعة:" "الفن بالنسبة لي هو الغذاء الروحي"

وأكملت: "عمري ما هعتزل الفن تماما في الوقت الحالي فأنا نشيطة جدا، معقبة:" "اعتزالي الفن مثل السمكة اللي بتطلع من الماية".

وأعلنت: "ممكن في حالة واحدة بس اني اعتزل وهي لما جمهوري يبقى مش راضي عن أعمالي".

وواصلت: "حب جمهوري ليا هو  القوة والدفعة اللي بتخليني دائما للأمام".
 

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IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١٧٥١١٥
IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١٧٥٠٥٩
IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١٧٥٠٥٩
IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١٧٥٠٣١
IMG_٢٠٢٢١٠٠٢_١٧٥٠٣١
نادية الجندي جمبسوت فتاة عشرينية رشاقة واناقة الفنانة نادية الجندي برنامج حبر سري

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