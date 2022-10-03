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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 من خلال هذا الرابط

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

 نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 ينتظرها الكثر من طلاب الدبلومات الفنية لمعرفة الكلية أو المعهد النهائي الذي سيتوجه إليه الطالب.

وبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2022، في التساؤل عن مواعيد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خصيصآ وبعد أن انتهت أول أمس مرحلة تقليل اغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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مواعيد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

واوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مواعيد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من المقرر إعلانها بعد غلق مرحلة تقليل الاغتراب بأقل من 72 ساعة.

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يمكن للطلاب معرفتها عن طريق الدخول عبر هذا الرابط لإطلاع عليها.

تنسيق الدبلومات الفنية

يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية ، نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية حيث بحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن رابط  نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من الأربعاء الماضي الموافق 28/9/2022 حتى أمس الأول الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبًا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن و استنفذ عدد (2935) طالبًا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

  • أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
  • يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
  • يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.
  • استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.
  • لا توجد أي تحويلات ورقية.
  • التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.
  • ستيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز لاختبار القدرات".
  • تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.
  • يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

التحويل بين الكليات الجامعية:

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:- 
• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

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