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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط مباشر.. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط  نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

اضغط هنا فور الإعلان لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022،التي من المقرر إعلانها بعد غلق مرحلة تقليل الاغتراب بأقل من 72 ساعة .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب  بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طريقة واحدة لمعرفة كافة تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 هي موقع التنسيق الالكتروني والتي يمكن من خلال معرفة نتيحة مرحلة تقليل الاغتراب بـ تنسيق الدبلومات الفنية من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــــــــــــا .

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مع بدء الدراسة.. طرق سهلة لتصبح معيدا والحصول على وظيفة بعد التخرج

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اليوم.. آخر فرصة لطلاب الدبلومات الفنية للتقدم لتقليل الاغتراب والنتيجة من هنا

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موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، يترقب جميع طلاب الدبلومات الفنية ، نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الغنية حيث بحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن رابط  نتيجة تقليل الاغتراب تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

أوضحت وزارة التعليم العالي قواعد التحويل بين الكليات الجامعية وهي كالآتي :-
• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:- 

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022


أن يتم التحويل بين الكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
يشترط أن يكون التحويل المُناظر بين الكليات والمعاهد في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
يجب الالتزام بجميع قواعد التوزيع الجغرافي.
استيفاء الحد الأدنى في الكلية المراد التحويل إليها عند التحويل غير المُناظر في حدود النسبة المقررة.
لا توجد أي تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمدة مرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية التي يراد التحويل إليها "مثل لاجتياز لاختبار القدرات".
تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات التلميذ.
يتم تحويل الطالب مرة واحدة في حدود الحد الأدنى للمعهد أو الكلية المراد التحويل إليه والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لـ تقليل الاغتراب التحويلات حتى مساءأمس الجمعة الموافق 30/9/2022.

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