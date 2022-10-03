مبيعات الحديد والصلب للمناجم تتخطى 17 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 17.34 مليون جنيه.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنها مناجم الواحات البحرية بلغت مبيعاتها خلال أغسطس نحو 17.19 مليون جنيه.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ،أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 147.1 ألف جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت 40.63 مليون جنيه أرباحاً بعد الضرائب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

حققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 121.21 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي 2022-2021.

وكانت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت أرباحاً قبل الضرائب خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 29.65 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات بقيمة 82.78 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي.

استثمارات مستهدفة

وتستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام،ضخ استثمارات نحو 74.7 مليون جنيه خلال العام المالي الجارى 2022/2023.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.