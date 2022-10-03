عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات الحديد والصلب للمناجم تتخطى 17 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 17.34 مليون جنيه.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إنها  مناجم الواحات البحرية بلغت مبيعاتها خلال أغسطس نحو 17.19 مليون جنيه.

وأوضحت  شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ،أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 147.1 ألف جنيه.

txt

قطاع الأعمال: خط جديد لبنج الأسنان وآخر لإنتاج المستحضرات.. ونواب: يغطى الإحتياجات المحلية ويساهم فى زيادة الإستثمار ويوفر فرص عمل

txt

الحديد والصلب للمناجم تحقق 40 مليون جنيه أرباحا خلال 2021 /2022

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت 40.63 مليون جنيه أرباحاً بعد الضرائب خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022.

حققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 121.21 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي 2022-2021.

وكانت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حققت أرباحاً قبل الضرائب خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري بقيمة 29.65 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات بقيمة 82.78 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي.

 

استثمارات مستهدفة 

وتستهدف شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام،ضخ استثمارات نحو 74.7 مليون جنيه خلال العام المالي  الجارى 2022/2023.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

الحديد والصلب للمناجم وزارة قطاع الاعمال العام استثمارات مناجم الواحات البحرية الحديد والصلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

شديد الحرارة.. مفاجأة في حالة الطقس الإثنين 3-10-2022 وتحذير من هذه الظواهر

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

ترشيحاتنا

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : تخلص من التوتر

 حقيقة خلاف شيكابالا مع "فيريرا" في الزمالك..تفاصيل

بيراميدز يحسم الأمر ويكشف حقيقة عرض ليفربول لضم إبراهيم عادل

برج العذراء يودع العزوبية.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

مصطفي كامل: ويجز لم يقنعني.. ونقابة الموسيقين بها فساد وتعرضت لتهديدات..فيديو

هل الشيطان يعيش في الحمام ويسكنه ليلا؟.. انتبه فله مكان آخر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان أخضر.. نورهان منصور تتألق في أحدث إطلالة

عنده دلع ودلال ماشوفتوش من حد.. لماذا اعتذرت لينا شاماميان عن تصريحاتها حول الرجل المصري؟

كنز الخضروات.. القرنبيط يحميك من أمراض خطيرة|تعرف عليها

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ